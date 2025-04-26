По дороге в церковь гроб Папы сопровождали более 250 тысяч человек более 250 тысяч человек. Было также много лидеров стран со всего мира – из Европы, Великобритании, из Латинской Америки и из США, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Тело Франциска занесли в церковь

Всю церемонию прощания с Франциском Ватикан проводил онлайн-трансляцию. Однако она прекратилась как только тело понтифика занесли в церковь Санта-Мария Манджоре в Риме. Началась частная церемония погребения. Публику внутрь базилики не пускают.

Толпы на улицах, которые собирались там еще с ночи, начали расходиться, а некоторые мировые лидеры еще остались в Риме, чтобы провести свои встречи.

Известно, что Франциск перед смертью просил похоронить его в простой гробнице в земле с надписью "Franciscus". Это первый за сто лет понтифик, которого хоронят не в соборе Святого Петра. Он выбрал базилику на другой стороне Тибра из-за своего особого отношения к Деве Марии.

Напомним, что среди мировых лидеров, посетивших похороны Папы, присутствовал и Владимир Зеленский. Он провел короткую, но "историческую" встречу с Трампом, а также имел переговоры с глазу на глаз с Эммануэлем Макроном.