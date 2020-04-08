Рекомендации Минздрава по проведению похорон: инфографика

По состоянию на сегодня количество смертей от коронавируса в Украине увеличилось до 59, а больных – 1874 человкуа. Но люди умирают по множеству других причин, поэтому нужно соблюдать правила проведения похорон, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.

Из-за роста летальных исходов от COVID-19 Министерство здравоохранения разработало протокол для проведения ритуальных обрядов. Читайте также Карантин в Украине может продолжаться до начала мая, – Шмыгаль Рекомендации Минздрава: не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

не более 1 человека на 10 квадратных метров;

безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

запрещено целовать тело умершего человека из-за риска инфицирования;

захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствующих при погребении.

Как проводить похороны во время карантина / Инфографика 24 канала Как рекомендуют хоронить умерших от коронавируса

Близкие умершего человека могут сами выбирать способ захоронения. Обязательных требований по кремации нет.



При погребении умершего от коронавируса нельзя контактировать с его телом, ведь существует риск заражения. Поэтому все время необходимо быть в средствах защиты.