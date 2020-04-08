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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Рекомендации Минздрава по проведению похорон: инфографика

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      Порядок проведения ритуальных обрядов от Минздрава / 24tv.ua

      По состоянию на сегодня количество смертей от коронавируса в Украине увеличилось до 59, а больных – 1874 человкуа. Но люди умирают по множеству других причин, поэтому нужно соблюдать правила проведения похорон, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.

      Из-за роста летальных исходов от COVID-19 Министерство здравоохранения разработало протокол для проведения ритуальных обрядов.

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      Рекомендации Минздрава:

      • не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
      • не более 1 человека на 10 квадратных метров;
      • безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
      • запрещено целовать тело умершего человека из-за риска инфицирования;
      • захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
      • органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствующих при погребении.


      Как проводить похороны во время карантина / Инфографика 24 канала

      Как рекомендуют хоронить умерших от коронавируса
      Близкие умершего человека могут сами выбирать способ захоронения. Обязательных требований по кремации нет.

      При погребении умершего от коронавируса нельзя контактировать с его телом, ведь существует риск заражения. Поэтому все время необходимо быть в средствах защиты.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Инфографика
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