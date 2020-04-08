Рекомендации Минздрава по проведению похорон: инфографика
По состоянию на сегодня количество смертей от коронавируса в Украине увеличилось до 59, а больных – 1874 человкуа. Но люди умирают по множеству других причин, поэтому нужно соблюдать правила проведения похорон, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.
Из-за роста летальных исходов от COVID-19 Министерство здравоохранения разработало протокол для проведения ритуальных обрядов.
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Рекомендации Минздрава:
- не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
- не более 1 человека на 10 квадратных метров;
- безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
- запрещено целовать тело умершего человека из-за риска инфицирования;
- захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
- органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствующих при погребении.
Как проводить похороны во время карантина / Инфографика 24 канала
Как рекомендуют хоронить умерших от коронавируса
Близкие умершего человека могут сами выбирать способ захоронения. Обязательных требований по кремации нет.
При погребении умершего от коронавируса нельзя контактировать с его телом, ведь существует риск заражения. Поэтому все время необходимо быть в средствах защиты.
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