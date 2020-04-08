Рекомендації МОЗ щодо проведення похоронів: інфографіка

Станом на сьогодні кількість смертей від коронавірусу в Україні збільшилась до 59, а хворих – 1874 людей. Але люди помирають з безлічі інших причин, тому потрібно дотримуватись правил проведення похоронів, аби забезпечити безпеку собі та близьким.

Через зростання летальних випадків від COVID-19 Міністерство охорони здоров’я розробило протокол для проведення ритуальних обрядів. Читайте також Карантин в Україні може тривати до початку травня, – Шмигаль Рекомендації МОЗ: не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;

не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;

безпечна дистанція у 1,5 метра між присутніми;

заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування;

поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;

органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні.

Як проводити похорон під час карантину / Інфографіка 24 каналу Як рекомендують ховати померлих від коронавірусуБлизькі померлої людини можуть самі обирати спосіб поховання. Обов’язкових вимог щодо кремації немає.



При похованні померлого від коронавірусу не можна контактувати з його тілом, адже існує ризик зараження. Тому весь час необхідно бути у засобах захисту.