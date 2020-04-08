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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Рекомендації МОЗ щодо проведення похоронів: інфографіка

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      Порядок проведення ритуальних обрядів від МОЗ / 24tv.ua

      Станом на сьогодні кількість смертей від коронавірусу в Україні збільшилась до 59, а хворих – 1874 людей. Але люди помирають з безлічі інших причин, тому потрібно дотримуватись правил проведення похоронів, аби забезпечити безпеку собі та близьким.

      Через зростання летальних випадків від COVID-19 Міністерство охорони здоров’я розробило протокол для проведення ритуальних обрядів.

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      Рекомендації МОЗ:

      • не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;
      • не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;
      • безпечна дистанція у 1,5 метра між присутніми;
      • заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування;
      • поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;
      • органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні.


      Як проводити похорон під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Як рекомендують ховати померлих від коронавірусуБлизькі померлої людини можуть самі обирати спосіб поховання. Обов’язкових вимог щодо кремації немає.

      При похованні померлого від коронавірусу не можна контактувати з його тілом, адже існує ризик зараження. Тому весь час необхідно бути у засобах захисту.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Інфографіка Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я
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