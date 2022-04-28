Так, пропагандисты рассказывают, мол, есть обломки ракеты "Точка-У", которую вроде бы запустили ВСУ. Говорят о серьезных повреждениях.
Важно В Херсоне мирный митинг россияне разогнали газом и гранатами
Провокация россиян
Журналисты выяснили, что видео пропагандистов вообще было записано в 21:15, а взрывы были позже – около 22:50. Похоже, это очередная провокация российских захватчиков.
Когда пропагандисты записывали видео / Скриншот с телеграма
Что известно о взрывах
Местные жители сообщали, что оккупанты начинали обстрел Херсона прямо с других жилых районов.
Тогда раздались мощные взрывы. В соцсетях пишут, что впоследствии перестали работать российские телеканалы.
Какая ситуация в Херсоне
- Россияне собираются провести так называемый "референдум" в Херсоне – по аналогу сценария "квазиреспублик" на Донбассе.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что "референдум" в Херсоне поставит точку на переговорном процессе.
- Украинцы выходят на митинги против оккупантов, однако их жестко разгоняют.
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