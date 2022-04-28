Так, пропагандисти розказують, мовляв, є уламки ракети "Точка-У", яку начебто запустили ЗСУ. Говорять про серйозні пошкодження.
Важливо У Херсоні мирний мітинг росіяни розігнали газом і гранатами
Провокація росіян
Журналісти з'ясували, що відео пропагандистів взагалі було записано о 21:15, а вибухи були пізніше – близько 22:50. Схоже, що це чергова провокація російських загарбників.
Коли пропагандисти записували відео / Скриншот з телеграму
Що відомо про вибухи
Місцеві жителі повідомляли, що окупанти починали обстріл Херсона прямо з інших житлових районів.
Тоді пролунали потужні вибухи. У соцмережах пишуть, що опісля перестали працювати російські телеканали.
Яка ситуація в Херсоні
- Росіяни збираються провести так званий "референдум" у Херсоні – за аналогом сценарію "квазіреспублік" на Донбасі.
- Президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що "референдум" у Херсоні поставить крапку на переговорному процесі.
- Українці виходять на мітинги проти окупантів, однак їх жорстко розганяють.
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