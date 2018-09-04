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"Похудел до 72 килограмм": Сенцов прислал новое письмо из колонии

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Олег Сенцов написал новое письмо из тюрьмы
Олег Сенцов написал новое письмо из тюрьмы / фото из открытых источников

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги написал новое письмо своим друзьям в Украине. В нем он пишет о своем состоянии и планах после освобождения.

О полученном письме от Сенцова на своей странице в Facebook написал активист Алексей Гриценко.

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Держится бодро. Сдаваться не собирается и нас просит не сдаваться ни в коем случае. Похудел до 72 килограмм,
– пересказал содержание письма друг режиссера.

Он также отметил, что Сенцов просит больше писать ему и рассказывать обо всем, что происходит вокруг, поскольку информацию он получает только из писем.

"Все личные просьбы передает через сестру, Наталью Каплан, поэтому, друзья, давайте вместе помогать Наталье. Есть дети, есть мама, много поездок адвокатов, в том числе – и по международным инстанциям. Далее, думаю, объяснять не надо", – добавил активист.

По словам Гриценко, есть и положительные новости.

"Олег планирует "увидеться и обняться в хорошем ресторане", – написал активист.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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