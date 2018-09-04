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Почти четверть россиян выступает за обмен политзаключенными между Украиной и РФ

28 Читати новину українською
Россияне хотят обменять своих политзаключенных на украинских
Россияне хотят обменять своих политзаключенных на украинских / krymr.com

24% россиян выступают за обмен политзаключенными с Украиной. Непосредственно в столице РФ сторонников обмена больше – 34%.

Такие данные проведения опроса обнародовал российский "Левада центр".

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Согласно результатам исследования, лишь 4% россиян считают, что нужно освободить только Олега Сенцова (в Москве такого мнения придерживаются 10%). За то, чтобы оставить украинского режиссера и всех других политзаключенных в колониях, выступают 17 процентов россиян.

Добавим, что за последние два месяца число россиян, которые знают о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова, которую он объявил в российской колонии в Лабытнанги в мае, возросло почти в полтора раза – с 37 до 51%.

опитування Сенцов політв'язні
Результаты опроса граждан РФ

Этот опрос проводился с 23 по 30 августа 2018 года. Всероссийская выборка городского и сельского населения составила 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектов РФ.

Напомним, украинские художники запустили флешмоб в поддержку Олега Сенцова с требованием освободить его из российской тюрьмы. Они призывают каждого подписать петицию на сайте Белого дома, что должно помочь в спасении украинского режиссера. Создали эту петицию еще 9 августа, а срок ее истекает уже через 4 дня.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России исследования социологическое исследование Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Украина – Россия
Источник: 24 канал
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