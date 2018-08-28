Сколько американцев поддерживают импичмент Трампа: опрос

Чуть меньше половины жителей США выступают за то, чтобы Конгресс запустил процедуру импичмента президента Дональда Трампа,

Об этом свидетельствуют данные опроса Axios и Survey Monkey.

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Так, идею импичмента поддерживают 44% респондентов, говорится в результатах опроса.



Среди сторонников Демократической партии за начало процедуры отстранения президента США выступают 79% опрошенных, среди республиканцев – только 9%. В то же время 49% респондентов, не относящихся ни к одной из партий, также поддерживают идею импичмента.



Опрос был проведен после того, как бывший помощник Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в мошенничестве с банковскими счетами, сокрытии налогов и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании.



Данные опроса свидетельствуют, что 64% ​​опрошенных уверены, что Трампу было известно о данных нарушениях Коэна и он может быть к ним причастен.



Опрос проводился в интернете среди 4362 совершеннолетних американцев в период с 22 по 24 августа. Погрешность данных составляет около 3%.

Напомним, 21 августа, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн согласился на сотрудничество со следствием.

Трамп также выразил свое сочувствие Манафорту в связи с решением суда от 21 августа. Его признали виновным в 8 из 18 пунктов обвинения.