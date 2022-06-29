Об этом в эфире 24 канала рассказал юрист-правозащитник и соучредитель проекта "Поиск.Полон" Николай Полозов.

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Он отметил, что имеет опыт работы, связанный с защитой пленных украинских военных моряков. Поэтому после начала полномасштабного вторжения России, когда количество военнопленных стало беспрецедентным, он решил применить свой опыт и навыки.

Я и мои коллеги правозащитники организовали эту гуманитарную инициативу. Она заключается в том, что мы используем инструменты, которые у нас остались в России. В частности, адвокатов, работавших по делу военнопленных моряков,

– сообщил Николай Полозов.

"Также, используя свои полномочия, предусмотренные и законом по адвокатуре, и уголовно-процессуальным кодексом", – добавил Полозов.

По его словам, они могут совершать ряд юридических действий, направленных на розыск пленных, поскольку Россия их прячет, не говорит, где они находятся, в каких заведениях содержатся и какое количество. Также обеспечивают коммуникацию с близкими и юридическую защиту.

Мы знаем, что российские власти планируют провести ряд таких псевдотрибуналов, которые будут носить пропагандистский характер. Для того чтобы военнопленные не остались без защиты, мы будем оказывать им помощь,

– рассказал Николай Полозов.

Кроме того, они осуществляют сбор доказательств военных преступлений России по поводу этих военнопленных, чтобы передать их, в частности, в Международный уголовный суд.

"Хочу подчеркнуть, что все эти действия мы будем совершать, координируясь с украинскими властями", – добавил Полозов.

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