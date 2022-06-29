Про це в ефірі 24 каналу розповів юрист-правозахисник та співзасновник проєкту "Пошук.Полон" Микола Полозов.

Важливо Британія ввела санкції проти другої найбагатшої людини Росії: хто ще потрапив під удар

Він зазначив, що має досвід роботи, який повʼязаний із захистом полонених українських військових моряків. Тому після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли кількість військовополонених стала безпрецедентною, він вирішив застосувати свій досвід та навички.

Я та мої колеги правозахисники організували цю гуманітарну ініціативу. Вона полягає в тому, що ми використовуємо ті інструменти, які в нас залишилися в Росії. Зокрема адвокатів, які працювали по справі військовополонених моряків,

– повідомив Микола Полозов.

"Також, використовуючи свої повноваження, які передбачені й законом щодо адвокатури, й кримінально-процесуальним кодексом", – додав Полозов.

За його словами, вони можуть здійснювати ряд юридичних дій, які направлені на розшук полонених, оскільки Росія їх ховає, не говорить, де вони перебувають, в яких закладах тримають і яка кількість. Також забезпечують комунікацію з близькими та юридичний захист.

Ми знаємо, що російська влада планує провести ряд таких псевдотрибуналів, які будуть мати пропагандистський характер. Для того, щоб військовополонені не залишилися без захисту, ми будемо надавати їм допомогу,

– розповів Микола Полозов.

Крім того, вони здійснюють збір доказів військових злочинів Росії щодо цих військовополонених, аби передати їх, зокрема, в Міжнародний кримінальний суд.

"Хочу підкреслити, що всі ці дії ми будемо здійснювати, координуючись з українською владою", – додав Полозов.

В Україні запустили проєкт з пошуку військовополонених: дивіться відео