Происходит так не только из-за высокой интенсивности столкновений, но и из-за того, что некоторые территории остаются заминированными длительное время. Поисковая группа "Черный Тюльпан" берет на себя эту роль – эксгумирует останки тел солдат, чтобы вернуть их домой.

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Проект "Украинский Свидетель" рассказал больше о работе поисковой группы "Черный тюльпан". Ребята находят в украинской земле остатки советских, украинских и русских солдат, выкапывают и передают в морги. Это нелегкая миссия, но она необходима. О деятельности поисковой группы рассказал ее руководитель Алексей Юков.

Справка. Алексей родом из Донбасса, из Славянска. Желание стать поисковиком возникло еще в детстве, когда маленьким мальчиком он увидел, как в его городе уничтожают старое кладбище ради строительства детской больницы. Тогда советские власти тракторами выкапывали тракторами могилы и выбрасывали кости вместе с гробами.

Парады победы в Москве продолжаются, а воины, за которую эту победу боролись, лежат в земле никому не нужны. Опознавательных знаков и документов у советских солдат налицо нет,

– сказал Алексей Юков.

Однако опознавательные знаки есть у оккупантов, которые пришли на украинскую землю с войной. На одной из локаций удалось обнаружить останки 3 русских солдат. Некоторые фрагменты их тел уже растащили дикие животные.

"Война тебя пережевывает и выплевывает. Остаются сами кости. Россияне с самого начала должны были сказать войне "нет" вместо "можем повторить". Все мы видим цену этих "повторений", – рассуждает Алексей.



Алексей Юков / Фото "Украинский свидетель"

Как происходит процедура извлечения тел

Поисковая группа эксгумирует останки, передает их в морг.

В морге тела осматривают специалисты, описывают их, отбирают ДНК.

Тела россиян предлагают той стороне. Если это тело украинского солдата, то добровольцы Черного Тюльпана выходят на связь с родственниками погибших и помогают следствию вести дело.

Всего на счету поисковой группы 325 найденных тел россиян и более сотни украинцев. Бывали случаи, когда добровольцы попадали даже под российские обстрелы и эвакуировали украинских раненых.

Сам Алексей занимается поисками тел уже 24 года. На вопрос, почему он это делает, поисковик отвечает: "Для меня это – чья-то судьба. Это был чей-то сын, чей-то отец. Но даже несмотря на то, что это могут быть останки врага, мы все равно должны их забрать. Мы украинцы, мы прочие: если человек погиб, его тело нужно вернуть домой ".

Как поисковая группа "Черный Тюльпан" работает на Донбассе / Фото "Украинский свидетель"