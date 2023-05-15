Как отметил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", российского оккупанта сбила Брянская ПВО.

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Российские СМИ уточнили, что Савченко был родом из Краснодара. Гибель Савченко подтвердила его жена Олеся. OSINT-исследователи разыскали соцсети вдовы и ее "героя".

Что известно о технике Савченко

Оккупант окончил Ставропольское авиационное училище в 2007 году и Воронежский авиаинженерный институт в 2012 году.

Некоторое время захватчик служил в Пушкине Ленинградской области. До ликвидации числился в составе 15-й бригады АА 6-й армии ВВС.

Савченко работал борттехником-инструктором в составе ПВО на аэродроме города Остров Псковской области.



Российского оккупанта сбила Брянская ПВО / Фото Анатолия Штефана

"Самолетопад" в России: главное

Днем 13 мая в Брянской области аварии потерпели 4 воздушных судна русской оккупационной армии:

2 вертолета Ми-8,

бомбардировщики Су-34 и Су-35

Ни один член экипажа не выжил. Очевидцы утверждали, что перед падениями некоторых из них якобы видели ракету, сбившую вертолет. 4 российских самолета и вертолета, потерпевших аварию в Брянской области, входили в одну авиагруппу. Они должны были нанести удары по Украине, в частности, на территории Черниговской области.

Москва официально не назвала причину падения бортов, однако владелец "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую ПВО. По его словам, воздушные суда упали по окружности диаметром около 40 километров. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал события в стране-агрессорке – "черным днем" российской авиации.