Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко напомнил предыдущие инциденты с российской авиацией, которые происходили в последнее время очень часто. По его словам, авиакатастрофа в Брянске – не единичный случай. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Оккупанты находились в напряженном режиме

После громкого "самолетопада" в российских пабликах распространяется несколько версий его причин:

сбой системы "свой – чужой" у оккупантов, и они сбили сами себя;

сработала украинская ПВО;

сбила ДРГ или российские партизаны.

Мусиенко предположил, что "действия ДРГ или партизан" могла организовать российская фронда – силовики, которые уже начали серьезно действовать на то, чтобы Россия потерпела поражение в этой войне, и чтобы она прекратилась как можно скорее.

Эти люди действуют в России и имеют определенное влияние,

– добавил он.

Также он не исключает версии с действием российской ПВО.

"Скорее всего, они получили полетные планы и задачи лететь с выключенными системами. И, таким образом, подставились под поражение собственных средств ПВО", – заметил военный эксперт.

В то же время, он предположил, что под это было разглашено, что по определенной информации Украина планирует атаки, вероятно, по Белгородской области, и поэтому оккупанты находились в боевом, напряженном режиме.

И потому все это произошло из-за совокупности определенных факторов,

– отметил собеседник.

Он отверг версию, что сбить российскую авиацию могла украинская система ПВО.

"Подвергнуть себя тому, что вражеские средства радиоэлектронной разведки увидят эти системы ПВО и будут пытаться их обезвредить, – это очень большой риск", – подчеркнул Мусиенко.

Военный эксперт допустил в причины авиакататрофы в Брянские области: смотрите видео

Колоссальная потеря для россиян

Военный эксперт обратил внимание на большое количество случаев падения самолетов на территории России при загадочных обстоятельствах с начала войны.

Были разные ситуации: например, летчики задыхались. Недавно из-за якобы отказа двигателя упал Миг-31 под Мурманском. И таких случаев много. Россияне списывают их на техническое состояние самолетов, их неисправность. Но что-то случаи таких неисправностей участились,

– подчеркнул он.

Это колоссальная потеря для России, считает военный эксперт. Однако эта авиакатастрофа является серьезным заделом для того, чтобы прекратились бомбардировки управляемыми авиабомбами по Украине, а также минусовать российские возможности на территории России. В этом смысле сработают 2 фактора:

украинские ДРГ будут проводить подрывную деятельность на территории врага;

параллельно будет также действовать русская фронда или партизаны – возможно даже в более глубоком тылу в России.

"Случившееся в Брянской области – явление не единичное, и мы еще увидим нечто подобное", – уверен Александр Мусиенко.

Обратите внимание! Во время "самолетопада" в Брянской области, который произошел 13 мая, был сбит бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 прикрывавший его, 2 вертолета Ми-8 с РЭБ и один – эвакуационный.

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