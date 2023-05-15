Это событие в эфире телемарафона прокомментировал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Он рассказал, кто мог быть причастен к ликвидации российской авиации.

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О ком говорится

В первую очередь, к этой ситуации приложился сам Путин, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. Не было бы этого вторжения

– не падали бы самолеты,

– подчеркнул Юсов.

Представитель разведки добавил, что можно и дальше распространять аллегории о нарушении норм пожарной безопасности и курения. По его словам, пилоты, возможно, курили сигареты в самих кабинах вертолетов.

"Есть официальные заявления о том, что ответственность за это несут российские средства противовоздушной обороны. Главное, что они (самолеты – 24 Канал ) падают и будут падать дальше", – сказал представитель ГУР.

Напомним, что российская пропаганда уже начала разгонять информацию, что к падению причастны российские партизаны. Более того, в Брянской области якобы уже начали на них охоту.

Что предшествовало