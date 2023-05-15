Цю подію в ефірі телемарафону прокоментував представник ГУР МО України Андрій Юсов. Він розповів, хто міг бути причетний до ліквідації російської авіації.

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Про кого мовиться

Насамперед до цієї ситуації доклався сам Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Не було б цього вторгнення

– не падали б літаки,

– наголосив Юсов.

Представник розвідки додав, що можна й далі поширювати алегорії про порушення норм пожежної безпеки і паління. За його словами, пілоти, можливо, палили цигарки в самих кабінах вертольотів.

"Є офіційні заяви про те, що відповідальність за це несуть російські засоби протиповітряної оборони. Головне, що вони (літаки – 24 Канал) падають і будуть падати далі", – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, що російська пропаганда вже почала розганяти інформацію, що до падіння причетні російські партизани. Ба більше, у Брянській області нібито вже розпочали на них полювання.

Що передувало