Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко нагадав попередні інциденти з російською авіацією, які трапляються дуже часто останнім часом. За його словами, авіатроща в Брянську – не поодинокий випадок. Про це він розповів 24 Каналу.

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Окупанти перебували в напруженому режимі

Після гучного "літакопада" в російських пабліках поширюються декілька версій його причин:

збій системи "свій – чужий" в окупантів, і вони збили самі себе;

спрацювала українська ППО;

збила ДРГ або ж російські партизани.

Мусієнко припустив, що "дії ДРГ чи партизан" могла організувати російська фронда – силовики, які вже почали серйозно діяти на те, щоб Росія зазнала поразки в цій війні, і щоб вона припинилась якомога швидше.

Ці люди діють в Росії і мають певний вплив,

– додав він.

Також він не виключає версію з дією російського ППО.

"Скоріш за все вони отримали польотні плани і завдання летіти з вимкненими системами. І в такий спосіб підставились під ураження власних засобів ППО", – зауважив військовий експерт.

Водночас він припустив, що під це було розголошено, що за певною інформацією Україна планує атаки можливо по Бєлгородській області, і тому окупанти перебували в бойовому, напруженому режимі.

І тому все це сталося через сукупність певних факторів,

– відзначив співрозмовник.

Він відкинув версію, що збити російську авіацію могла українська система ППО.

"Наразити себе на те, що ворожі засоби радіоелектронної розвідки побачать ці системи ППО і будуть намагатися їх знешкодити, – це дуже великий ризик", – підкреслив Мусієнко.

Військовий експерт припустив в причини авіатрощі в Брянські області: дивіться відео

Колосальна втрата для росіян

Військовий експерт звернув увагу на велику кількість випадків падіння літаків на території Росії при загадкових обставинах з початку війни.

Були різні ситуації: наприклад, льотчики задихались. Нещодавно через нібито відмову двигуна впав Міг-31 під Мурманськом. І таких випадків багато. Росіяни їх списують на технічний стан літаків, їхню несправність. Але щось випадки таких несправностей почастішали,

– наголосив він.

Це колосальна втрата для Росії, вважає військовий експерт. Проте ця авіатроща є серйозним заділом на те, щоб припинилися бомбардування керованими авіабомбами по Україні, а також мінусувати російські можливості на території Росії. В цьому сенсі спрацюють 2 чинники:

українські ДРГ будуть проводити підривну діяльність на території ворога;

паралельно буде також діяти російська фронда чи партизани -- можливо навіть в глибшому тилу в Росії.

"Те, що сталося в Брянській області – явище не поодиноке, і ми ще побачимо щось подібне", – впевнений Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу! Під час "літакопада" в Брянській області, який стався 13 травня, було збито бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35 який його прикривав, 2 гелікоптери Мі-8 з РЕБ і один – евакуаційний.

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