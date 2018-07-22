Появилась информация, как Украина собирается побороть российские СМИ в Крыму

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с СБУ, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и министерством информационной политики разрабатывают проект санкций против всех юридических и физических лиц, причастных к распределению эфира в оккупированном Крыму.

Об этом рассказал член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский в комментарии ресурсу "Крым.Реалии".

Читайте также: Какие медиа доступны на оккупированных территориях Донбасса и Крыма

"Мы собрали всю информацию, где в Крыму российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это пятьсот страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам", – подчеркнул он.



По его словам, прежде всего, ведомство должно работать над санкциями.



"Они украли радиочастотный ресурс, так что частоты распределены незаконно. У нас происходит мощная коммуникация с прокуратурой АРК, СБУ, Министерством юстиции, МИД, Министерством информационной политики. Это наш совместный проект, и я считаю, что где-то в сентябре мы сможем его полноценно представить", – отметил представитель Нацсовета.



Также издание напомнило, что ранее Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на временно оккупированной территории в Донецкой области и в Крыму.



Так, разрешения на временное вещание получили: Черноморская телерадиокомпания (Чаплинка, Херсонская область), "UA: Крым" (Чаплинка, Херсонская область), 5 канал (Чаплинка, Херсонская область и Донецкая область), Телеканал "Прямой" (Донецкая область), "Свободное радио" (Донецкая область), "Страна FM" (Донецкая область).

Напомним, что 17 марта в Чонгаре, что в Херсонской области, открыли телебашню, благодаря которой жители северных районов Крыма смогут слушать украинское радио и смотреть украинские каналы.