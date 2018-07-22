З'явилась інформація, як Україна збирається побороти російські ЗМІ в Криму

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення спільно з СБУ, Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ іМіністерством інформаційної політики розробляють проект санкцій проти всіх юридичних та фізичних осіб, що є причетними до розподілу ефіру в окупованому Криму.

Про це розповів член Національної ради України з питань телерадіомовлення Сергій Костинский у коментарі ресурсу "Крим. Реалії".

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"Ми зібрали всю інформацію, де у Криму російські радіостанції та канали. Ми зібрали інформацію про їхніх керівників, власників, про всіх чиновників, які розподіляли частоти між цими радіостанціями. Це п'ятсот сторінок великого документу, фінальну версію якого ми незабаром плануємо презентувати. І всі ці люди отримають по заслугах", – підкреслив він.

За його словами, перш за все, відомство має працювати над санкціями.

"Вони вкрали радіочастотний ресурс, так що частоти розподілені незаконно. У нас відбувається потужна комунікація з прокуратурою АРК, СБУ, Міністерством юстиції, МЗС, Міністерством інформаційної політики. Це наш спільний проект, і я вважаю, що десь у вересні ми зможемо його повноцінно представити", – зауважив представник Нацради.

Також видання нагадало, що раніше Національна рада України з питань телерадіомовлення видала нові дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою на тимчасово окупований територіях у Донецькій області та в Криму.

Так, дозволи на тимчасове мовлення отримали: Чорноморська телерадіокомпанія (Чаплинка, Херсонська область), "UA: Крим" (Чаплинка, Херсонська область), 5 канал (Чаплинка, Херсонська область та Донецька область), Телеканал "Прямий" (Донецька область), "Вільне радіо" (Донецька область), "Країна FM" (Донецька область).