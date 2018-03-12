Появилась информация о месте прощания с Табаковым

В связи со смертью Олега Табакова в Московском художественном театре имени Чехова, где он был художественным руководителем, в течение трех дней не будут демонстрироваться представления. Также здесь запланировано прощание с художником.

Днем 12 марта на 83-году умер российский и советский актер Олег Табаков.

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В связи с трагедией в Московском художественном театре имени Чехова, где он был художественным руководителем, на три дня в среду, 14 марта, отменили все спектакли, передает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу театра.

Кроме того, в МХТ отметили, что прощание с актером пройдет в помещении театра, однако о точной дате станет известно позже.