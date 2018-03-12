З'явилась інформація про місце прощання з Табаковим
У зв'язку зі смертю Олега Табакова у Московському художньому театрі імені Чехова, де він був художнім керівником, упродовж трьох днів не демонструватимуться вистави. Також тут заплановано прощання з митцем.
Удень 12 березня на 83-році помер російський і радянський актор Олег Табаков.
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У зв’язку із трагедією у Московському художньому театрі імені Чехова, де він був художнім керівником, на три дні до середи, 14 березня, скасували усі вистави, передає інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу театру.
Крім того, у МХТ зауважили, що прощання з актором пройде у приміщенні театру, однак про точну дату стане відомо пізніше.
Джерело: 24 Канал
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