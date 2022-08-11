Фотографии сделали в инфракрасном диапазоне. Красный цвет указывает на живую растительность, а черный – сгоревшую землю после взрыва.

Украина имеет полное право наносить удары по военным целям в Крыму, – Минобороны Британии

Мы создали изображение False-Color атаки на авиабазу "Саки" в оккупированном Россией Крыму, чтобы показать следы пожара,

– рассказал журналист проекту Bellingcat.

Как выглядела база до и после удара: анимация

На кадрах видно, что черный цвет охватил почти всю территорию авиабазы, а также соседние строения.

Что известно о взрывах в Крыму

9 августа на аэродроме "Саки" у Новофедоровки прогремели мощные взрывы. В сети сразу появились видео, как туристы в панике убегают с пляжа, потому что в небе поднялся густой столб дыма. Оккупационные власти заявили, что все "под контролем" и начали придумывать разные объяснения. Наконец остановились на "нарушении правил пожарной безопасности".

Вооруженные Силы Украины официально не заявляли, что они атаковали вражескую базу. Однако утром 10 августа в Генштабе сообщили, что наши защитники ликвидировали в сутки 9 вражеских самолетов. Через некоторое время Воздушные силы подтвердили, что говорится о Саках.

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Аналитики американского Института изучения войны считают , что россияне не обвиняют ВСУ в атаке, потому что имеют на это собственные причины. В частности, врагу не выгодно признавать, что российская система ПВО не идеальна.

В то же время, международные партнеры Украины убеждены, что наши военные имеют полное право атаковать вражеские военные объекты на территории полуострова. Ведь Крым – это Украина.

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