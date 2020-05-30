На рынках уже продают первые черешни, но цены пока кусаются. Но это только первые черешни, поэтому цены должны бы еще снизиться. О разных сортах и периоде созревания – читайте в материале 24 канала.

Еще античные эскулапы прописывали черешневый сок от воспаления желудка, поэтому эта ягода считается лечебной. Черешня насыщена полезными веществами! О сортах черешни рассказывает 24 канал.

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Сорта черешни

Черешня делится на 3 вида:

Ранняя – это конец мая – начало июня;

среднеспелая – приходится на июнь;

позднеспелая – июль.

"Майская"

Плоды среднего размера – 5 граммов, как 25-копеечная монета в диаметре. Имеет округло-сердцевидную форму и красный цвет. На вкус она кисло-сладкая. Она начинает спеть с 25 мая.

"Мелитопольская ранняя"

Ее сезон тоже с 25 мая. Плоды имеют средний размер. Кожица тонкая, прочная, красная и блестящая, но легко снимается. Мякоть имеет сладкий вкус с легкой кислинкой.

"Приусадебная"

Спеет с 1 июня. Плоды имеет крупные, как 5 копеек в диаметре и больше. "Приусадебная" черешня имеет округло-сердцевидную форму, с ярко выраженной бороздкой. Основной цвет – желтый с ярко-красным румянцем. Мякоть сладкая и сочная.

"Валирий Чкалов"

Спеет с начала июня. Плоды этого сорта имеют сердцевидную форму, темно-красного, почти черного цвета. На верхушке плода есть серая точка, в бороздке – бугорок. Плоды очень сладкие.

Сорта черешни / Инфографика 24 канала