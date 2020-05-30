На ринках уже продають перші черешні, та ціни поки кусаються. Але це лише перші черешні, тож ціни б ще мали знизитися. Про різні сорти і період дозрівання – читайте в матеріалі 24 каналу.

Ще античні ескулапи прописували черешневий сік від запалення шлунку, тому ця ягода вважається лікувальною. Черешня насичена корисними речовинами! Про сорти черешні розповідає 24 канал.

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Сорти черешні

Черешня поділяється на 3 види:

Рання – це кінець травня – початок червня;

середньостигла – припадає на червень;

пізньостигла – липень.

"Травнева"

Плоди середнього розміру – 5 грамів, як 25-копійчана монета в діаметрі. Має округлу-серцеподібну форму та червоний колір. На смак вона кисло-солодка. Вона починає спіти з 25 травня.

"Мелітопольська рання"

Її сезон теж з 25 травня. Плоди мають середній розміру. Шкірочка тонка, міцна, червона та блискуча, але легко знімається. М’якоть має солодкий смак з легкою кислинкою.

"Присадибна"

Спіє з 1 червня. Плоди має великі, як 5 копійок в діаметрі та більше. "Присадибна" черешня має округлу-серцеподібну форму, з яскраво вираженою борозенкою. Основний колір – жовтий з яскраво-червоним рум’янцем. М’якоть солодка та соковита.

"Валірій Чкалов"

Спіє з початку червня. Плоди цього сорту мають серцеподібну форму, темно-червоного, майже чорного кольору. На верхівці плоду є сіра точка, в борозенці – горбок. Плоди дуже солодкі.



Сорти черешні / Інфографіка 24 каналу