Соответствующее заявление сделали власти города. Британское издание пишет, что количество пропавших возросло после того, как власти проверили реестры жилых домов.
К теме Дожди затопили Японию и вызвали оползни: много пропавших без вести
Из-за оползня в Японии количество пропавших без вести возросло
Власти города сообщили, что из-за непогоды известно о гибели 3 человек. Количество пропавших без вести возросло от 20 до 113 человек.
Городские власти сообщили, что удалось спасти 23 человека. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей.
Появилось видео жуткого оползня
На видео заметно, как огромный сдвиг почвы накрывает автомобили, разрушает дорогу и все на своем пути. Оползни в городе разрушили ориентировочно 130 зданий.
Жуткий сдвиг грунта в Атаме: смотрите видео
(Осторожно! Не стоит просматривать видео чувствительным людям)
Трагедия в Японии: что известно
- 3 июля в Японии прошел сильный ливень. Больше всего пострадал центральный город Атами, где из-за ливней образовались оползни.
- Осадки, затопившие Атами, превысили средний июльский уровень.
- Предварительно власти сообщали о 20 пропавших без вести и о разрушении 80 домов.
- Тогда также было известно, что погибло 2 человека.