Відповідну заяву зробила влада міста. Британське видання пише, що кількість зниклих зросла після того, як влада перевірила реєстри житлових будинків.

До теми Дощі затопили Японію та викликали зсуви: багато зниклих безвісти

Через зсув ґрунту в Японії кількість зниклих безвісти зросла

Влада міста повідомила, що через негоду відомо про загибель 3 людей. Кількість зниклих безвісти зросла від 20 до 113 людей.

Міська влада повідомила, що вдалось врятувати 23 осіб. Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа заявив, що роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей.

З'явилось відео моторошного зсуву ґрунту

На відео помітно, як величезний зсув ґрунту накриває автомобілі, руйнує дорогу та все на своєму шляху. Зсуви в місті зруйнували орієнтовно 130 будівель.

Моторошний зсув ґрунту у Атамі: дивіться відео

(Обережно! Не варто переглядати відео чутливим людям)

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