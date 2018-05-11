Появились фото мужчины, который украл мотоцикл Найема

В пятницу, 11 мая, у Маси Найема украли мотоцикл под судом, где слушаются дела о нападении на его брата Мустафу Найема. В соцсети опубликовали фото предполагаемого вора.

Фото в Facebook выложила адвокат Алина Самарец.

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"Этот человек на фото сегодня у самого Апелляционного суда Киева под носом у охраны суда украл мотоцикл Маси Найема", – написала она.

Она призвала всех, кому известен этот человек, поделиться информацией с ней, Маси или Соломенским управлением полиции Киева.



С такой же просьбой к жителям столицы обратился и нардеп Мустафа Найем.

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили молодые люди, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последним правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел выехать за границу. 2 мая суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трем нападавшим на Найема.



5 мая в Азербайджане был задержан еще один вероятный нападавший на политика. Однако впоследствии появилась информация, что главного подозреваемого в избиении Найема Магомеда-Амина Саитова отпустили из-под стражи в Баку.