З'явилися фото чоловіка, який вкрав мотоцикл Найєма

У п'ятницю, 11 травня, у Масі Найєма викрали мотоцикл під судом, де слухаються справи щодо нападу на його брата Мустафу Найєма. У соцмережі опублікували фото ймовірного крадія.

Фото у Facebook виклала адвокат Аліна Самарець.

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"Ця особа на фото сьогодні біля самісінького Апеляційного суду Києва під носом у охорони суду викрала мотоцикл Масі Найєма", – написала вона.

Вона закликала усіх, кому відомий цей чоловік, поділитись інформацією з нею, Масі або поліцією Києва.

Мустафа Найєм також звернувся до мешканців столиці з таким проханням.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон. 2 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту трьом нападникам на Найєма.



5 травня в Азербайджані було затримано ще одного імовірного нападника на політика. Проте згодом з'явилась інформація, що головного підозрюваного у побитті Найєма Магомеда-Аміна Саітова відпустили з-під варти у Баку.