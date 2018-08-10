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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Появились первые фото украинской САУ "Богдана"

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Танк украинского производства
Танк украинского производства / Фото из открытых источников

Первую фотографию новой украинской самоходной артиллерийской установки “Богдана” распространил на своей странице в Facebook главный редактор Defense Express Сергей Згурец.

Кроме того, фото опубликовал советник Президента Украины Юрий Бирюков в Facebook.

Читайте также: Собственные снаряды и "Богдана": как Украина перевооружает армию

Ранее, ВСУ провели испытания нового оружия украинского производства и боеприпасов. Проверили в действии 152-миллиметровые крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы "Гиацинт". Боеприпасы эти разрабатывает и производит Государственный концерн "Укроборонпром".


 


Самоходная установка "Богдана"


Артиллерийская установка "Богдана"

Теги: Новости Украины Оружие
Источник: 24 Канал
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