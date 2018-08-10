Появились первые фото украинской САУ "Богдана"

Первую фотографию новой украинской самоходной артиллерийской установки “Богдана” распространил на своей странице в Facebook главный редактор Defense Express Сергей Згурец.

Кроме того, фото опубликовал советник Президента Украины Юрий Бирюков в Facebook.

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Ранее, ВСУ провели испытания нового оружия украинского производства и боеприпасов. Проверили в действии 152-миллиметровые крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы "Гиацинт". Боеприпасы эти разрабатывает и производит Государственный концерн "Укроборонпром".







Самоходная установка "Богдана"



Артиллерийская установка "Богдана"