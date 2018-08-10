З'явилися перші фото української САУ "Богдана"
Першу світлину нової української самохідної артилерійської установки “Богдана” поширив на своїй сторінці у Facebook головний редактор Defense Express Сергій Згурець.
Крім того, фото опублікував радник Президента України Юрій Бірюков у Facebook.
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Раніше, ЗСУ провели випробування нової зброї українського виробництва та боєприпасів. Перевірили в дії 152-міліметрові великокаліберні снаряди для артилерійської системи "Гіацинт". Боєприпаси ці розробляє і виробляє Державний концерн "Укроборонпром".
Українська установка "Богдана"
Самохідна установка "Богдана"
Артилерійська установка "Богдана"
Джерело: 24 Канал
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