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З'явилися перші фото української САУ "Богдана"

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Танк українського виробництва
Танк українського виробництва / Фото з вільних джерел

Першу світлину нової української самохідної артилерійської установки “Богдана” поширив на своїй сторінці у Facebook головний редактор Defense Express Сергій Згурець.

Крім того, фото опублікував радник Президента України Юрій Бірюков у Facebook.

Читайте також: Власні снаряди і "Богдана": як Україна переозброює армію

Раніше, ЗСУ провели випробування нової зброї українського виробництва та боєприпасів. Перевірили в дії 152-міліметрові великокаліберні снаряди для артилерійської системи "Гіацинт". Боєприпаси ці розробляє і виробляє Державний концерн "Укроборонпром".


Українська установка "Богдана"


Самохідна установка "Богдана"


Артилерійська установка "Богдана"

Теги: Новини України Зброя
Джерело: 24 Канал
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