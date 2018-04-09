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Появились предварительные результаты парламентских выборов в Венгрии

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Победу на парламентских выборах в Венгрии одержала партия премьера Орбана
Победу на парламентских выборах в Венгрии одержала партия премьера Орбана "Фидес" / Соцсети

После обработки 98,5% бюллетеней победу на парламентских выборах в Венгрии одержала правящая партия "Фидес", которую возглавляет действующий премьер-министр страны Виктор Орбан. Кроме того, эта политсила в новом парламенте получает большинство.

Согласно результатам, партия Орбана набрала 48,49% голосов. На втором же месте разместилось праворадикальное движение "За лучшую Венгрию", более известное, как "Йоббик" (19,5%), а третье место заняла "Социалистическая партия Венгрии" (12,35%).

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Вибори, Угорщина. парламент, Йоббік, вибори

Таким образом, партия премьера в альянсе с Христианско-демократической партией получает в парламенте 134 из 199 мест, то есть две трети, "Йоббик" – 27 и еще 19 – социалисты.

Меньше всего голосов избирателей получили две левые партии – "Демократическая коалиция" и "Политика может быть другой": у них 9 и 7 мест соответственно.

Добавим, что по действующему избирательному законодательству, 199 депутатов венгерского парламент избираются по смешанной системе – 93 из них избираются по партийным спискам, остальные – по мажоритарной системе в 106 избирательных округах. По мажоритарной системе кандидаты от "Фидес" побеждают в 91 из 106 округов – правящая политсила победила во всех регионах страны за исключением столицы.

К слову, явка на выборах в Венгрии была весьма высокой. По состоянию на 17.00 (18.00 по Киеву) проголосовало 63,21% избирателей, в последний раз столь высокую явку фиксировали в 2002 году (65,56%). На выборах в 2014 году до 17.00 проголосовало 56,77% избирателей.

Видео комментария Виктора Орбана

Теги: Новости политики Венгрия День виборов
Источник: 24 Канал
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