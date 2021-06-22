Блогер Волошин в Киеве снимал видео для своего тиктока. Парень останавливал на улице случайных прохожих и спрашивал, подписаны ли они на его аккаунт. Первому, кто даст положительный ответ, блогер обещал подарить айфон.
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"Повезло" девочке, которая шла с мамой. Улыбающийся блогер вручил юной фолловерке айфон и мило обнял девочку. В то же время когда выключили камеру, Волошин начал забирать телефон. За молчание блогер предлагал 2 тысячи гривен.
Мама девочки вступилась за дочь. Она предложила вызвать полицию, чтобы правоохранители выяснили детали.
Волошин забирает у ребенка айфон: смотрите видео
Скандал с Волошиным: последние новости
- Информацию о скандальном поступке блогера обнародовала мама девочки.
- Она рассказала, что Волошин сначала подарил ее дочери айфон, а потом начал забирать подарок. При этом он вел себя агрессивно и использовал нецензурную брань.
- Юрист отметил, что Волошин фактически осуществил грабеж. Когда он подарил телефон, девочка стала владелицей гаджета.
- Когда информация получила огласку, Волошин исчез из сети.