Российские оккупанты атаковали в Чернигове здание областного управления СБУ. После извлечения двух снарядов помещение загорелось. Информацию об этом подтвердили в ГСЧС.
К теме Под Черниговом идут бои с российскими военными: ситуация сложная
На опубликованном видео видно, что огонь охватил крышу, но он стремительно распространяется на остальное здание.
Пожар в Черниговской СБУ: смотрите видео
Также в Чернигове атаковали водонасосную станцию. В КП "Черниговводоканал" сообщили о попадании четырех снарядов или ракет. В результате обстрелов оборудование и сети электропитания были повреждены, однако насосное оборудование работает.