Российские оккупанты атаковали в Чернигове здание областного управления СБУ. После извлечения двух снарядов помещение загорелось. Информацию об этом подтвердили в ГСЧС.

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На опубликованном видео видно, что огонь охватил крышу, но он стремительно распространяется на остальное здание.

Пожар в Черниговской СБУ: смотрите видео

Также в Чернигове атаковали водонасосную станцию. В КП "Черниговводоканал" сообщили о попадании четырех снарядов или ракет. В результате обстрелов оборудование и сети электропитания были повреждены, однако насосное оборудование работает.

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