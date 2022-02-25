Російські окупанти атакували в Чернігові будівлю обласного управління СБУ. Після влучання двох снарядів приміщення загорілося. Інформацію про це підтвердили в ДСНС.
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На опублікованому відео видно, що вогонь охопив дах, але він стрімко поширюється на решту будівлі.
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Також у Чернігові атакували водонасосну станцію. У КП "Чернігівводоканал" повідомили про влучання чотирьох снарядів або ракет. Унаслідок обстрілів обладнання та мережі електроживлення були пошкоджені, проте насосне обладнання працює.
Відео пожежі в будівлі СБУ з іншого ракурсу