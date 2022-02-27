Утром, 27 февраля, враг начал обстрелы домов в Буче Киевской области. В сети начинают появляться первые видео, на которых видна вражеская техника.

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В Буче техника обстреливает дома

Ролик, снятый буквально из-за спины оккупанта показывает, как одна за одной по дороге передвигается военная техника оккупанта. Также можно заметить, как враг активно стреляет по жилым домам вокруг. Видно, как валится столб с фонарем.

Российская техника обстреливает дома в Буче: смотрите видео

На еще одном видео видны последствия обстрелов домов российской техникой. Из зданий повылетали окна, повсюду осколки стекла, а также лежат деревья на территории.

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