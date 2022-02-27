Зранку, 27 лютого, ворог почав обстріли будинків у Бучі, що на Київщині. У мережі починають з'являтися перші відео, на яких видно ворожу техніку.

До теми У Бучі тривають обстріли: снаряд потрапив у житловий будинок

У Бучі техніка обстрілює будинки

Ролик, знятий буквально з-за спини окупанта показує, як одна за однією дорогою суне військова техніка окупанта. Також можна зауважити, як ворог активно стріляє по житлових будинках навколо. Видно, як валиться стовп з ліхтарем.

Російська техніка обстрілює будинки у Бучі: дивіться відео

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