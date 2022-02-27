Це сталося зранку 27 лютого. За попередньою інформацією, через обстріли команда ДСНС поки що не може прибути на місце.

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Інформації про постраждалих поки немає

На фото видно наслідки атаки російських загарбників. Над будівлею – сірий дим. Судячи з цих кадрів, снаряд потрапив у одну з квартир. Чи є жервти або постраждалі внаслідок удару – наразі не відомо.



Снаряд влучив у житловий будинок / Фото джерел 24 каналу



Окупанти обстріляли Бучу / Фото "Дом"

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