В социальных сетях опубликовали видео с вандалом, который ломает знак "Украина" на Луганщине. Погромы недоброжелатель устроил 6 июля возле КПВВ Станица Луганская.

Видео агрессивного поведения мужчины опубликовали в телеграме Amazing Johnny. Обратите внимание Вандалы разгромили вагон электрички и выложили видео в соцсети На нем видно, как неадекватный мужчина срывает и разбрасывает буквы, не обращая внимания на возмущение очевидцев. Иницидент случился 6 июля возле КПВВ Станица Луганская. Мужчина уничтожает знак "Украина" на Луганщине: смотрите видео (18+) #СтаницяЛуганська У мережі з'явився відеодоказ того, як п'яна сепарська наволоч, трощить назву "Україна" біля "КПП"Станиця Луганська"

Де бл...дь нацполіція ? Якого хріна ця мерзота дозволяє собі це робити ? Тепер у нас на вільній частині України сепарам усе дозволено ? pic.twitter.com/1TPBV2IGhu — Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) July 10, 2020

Вандал уничтожил знак "Украина" на Луганщине / Фото Нацполиции Луганщины

Так знак выглядел когда-то / Фото "Суспільного" Что известно об акте вандализма Как рассказали в Нацполиции, злоумышленником оказался 52-летний ранее судимый и безработный местный житель.

Правоохранители уже задержали его. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.

По факту открыли уголовное производство по статье "хулиганство".