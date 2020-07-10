Появилось видео, как вандал громит знак "Украина" возле Станицы Луганской
В социальных сетях опубликовали видео с вандалом, который ломает знак "Украина" на Луганщине. Погромы недоброжелатель устроил 6 июля возле КПВВ Станица Луганская.
Видео агрессивного поведения мужчины опубликовали в телеграме Amazing Johnny.
Обратите внимание Вандалы разгромили вагон электрички и выложили видео в соцсети
На нем видно, как неадекватный мужчина срывает и разбрасывает буквы, не обращая внимания на возмущение очевидцев.
Иницидент случился 6 июля возле КПВВ Станица Луганская.
Мужчина уничтожает знак "Украина" на Луганщине: смотрите видео (18+)
Вандал уничтожил знак "Украина" на Луганщине / Фото Нацполиции Луганщины
Так знак выглядел когда-то / Фото "Суспільного"
Что известно об акте вандализма
- Как рассказали в Нацполиции, злоумышленником оказался 52-летний ранее судимый и безработный местный житель.
- Правоохранители уже задержали его. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.
- По факту открыли уголовное производство по статье "хулиганство".