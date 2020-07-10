З’явилося відео, як вандал трощить знак "Україна" біля Станиці Луганської
У соціальних мережах опублікували відео з вандалом, який трощить знак "Україна" на Луганщині. Погроми недоброзичливець влаштував 6 липня біля КПВВ Станиця Луганська.
Відео агресивної поведінки чоловіка опублікували у телеграмі Amazing Johnny.
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На ньому помітно, як неадекватний чоловік зриває і розкидує літери, не звертаючи увагу на обурення очевидців.
Іницидент трапився 6 липня біля КПВВ Станиця Луганська.
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Вандал знищив знак "Україна" на Луганщині / Фото Нацполіції Луганщині
Так знак виглядав колись / Фото "Суспільного"
Що відомо про акт вандалізму
- Як розповіли у Нацполіції, зловмисником виявився 52-річний раніше судимий і безробітний місцевий житель.
- Правоохоронці вже затримали його. Свої дії він пояснив станом алкогольного сп’яніння.
- За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".