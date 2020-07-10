#СтаницяЛуганська У мережі з'явився відеодоказ того, як п'яна сепарська наволоч, трощить назву "Україна" біля "КПП"Станиця Луганська"

Де бл...дь нацполіція ? Якого хріна ця мерзота дозволяє собі це робити ? Тепер у нас на вільній частині України сепарам усе дозволено ? pic.twitter.com/1TPBV2IGhu