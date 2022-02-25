Соответствующее сообщение Вооруженные Силы Украины обнародовали 25 февраля. На кадрах россиянин "радуется" "Градам" в сторону нашего Мариуполя.

Заметьте Под Черниговом взвод россиян сдался в плен ВСУ

Россиянин на камеру "радовался" "Градам"

Лицо "русского мира". Урод улыбается на фоне стрельбы из "Градов" в сторону украинского города Мариуполь,

- сообщили в ВСУ.

Украинские военные отметили, что в плену россияне почему-то не такие веселые и клянутся, что ехали не на войну, а на "обучение".

Россиянин цинично "радовался" обстрелам: смотрите видео

"Делайте максимальный репост, пусть русские видят, что они делают!"– призвали в украинском войске.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!