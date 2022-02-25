Соответствующее сообщение Вооруженные Силы Украины обнародовали 25 февраля. На кадрах россиянин "радуется" "Градам" в сторону нашего Мариуполя.
Заметьте Под Черниговом взвод россиян сдался в плен ВСУ
Россиянин на камеру "радовался" "Градам"
Лицо "русского мира". Урод улыбается на фоне стрельбы из "Градов" в сторону украинского города Мариуполь,
- сообщили в ВСУ.
Украинские военные отметили, что в плену россияне почему-то не такие веселые и клянутся, что ехали не на войну, а на "обучение".
Россиянин цинично "радовался" обстрелам: смотрите видео
"Делайте максимальный репост, пусть русские видят, что они делают!"– призвали в украинском войске.