Відповідний допис Збройні сили України оприлюднили 25 лютого. На кадрах росіянин "тішиться" "Градам" у сторону нашого Маріуполя.
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Росіянин на камеру радів "Градам"
Обличчя "русского мира". Виродок посміхається на фоні стрілянини із "Градів" у бік українського міста Маріуполь,
– повідомили в ЗСУ.
Українські військові зауважили, що в полоні росіяни чомусь не такі веселі й присягаються, що їхали не на війну, а на "навчання".
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"Робіть максимальний репост, хай "русские" бачать, що вони роблять!" – закликали в українському війську.