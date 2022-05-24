На выходе из дома Додона сопровождали мужчины в масках. У ворот стояла толпа, которая скандировала: "В тюрьму!".

Актуально Подозревают в государственной измене: экспрезидент Молдовы Додон задержали и провели обыски

Бывший президент не дал никаких заявлений печати – его сразу же посадили в белый бус.

Смотрите видео по задержанию Игоря Додона:

Почему задержали Додона

Пророссийский политик подозревается в коррупции, незаконном обогащении, финансировании политической партии преступной организацией и государственной измене. Уголовное дело против него было возбуждено 18 мая. Правоохранители получили видео, на котором Додон берет от бывшего главы Демократической партии Молдовы Владимира Плахотника черный пакет. Вероятно, внутри него были наличные деньги.

По данным следствия, эти деньги Додон должен был использовать на незаконное финансирование Социалистической партии, которую тогда возглавлял.

Утром 24 мая домой бывшего президента пришли следователи с обысками. Сам политик был задержан на 72 часа. Кстати, обысками имущества Додона занялись сразу 3 молдавские структуры:

Антикоррупционная прокуратура,

Национальный центр борьбы с коррупцией,

Служба информации и сохранности.

В рамках дела были задержаны еще двое фигурантов.

Ранее политик говорил, что его могут задержать

Еще раньше в эфире пророссийского телеканала Молдовы Додон говорил, что его могут задержать, а в доме провести обыски. Он угрожал поквитаться с действующей властью за возбуждение уголовного дела.

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Что известно об Игоре Додоне

Пророссийский президент возглавлял Молдову с 2016 по 2020 годы. Ранее он говорил, что временно оккупированный Крым принадлежит России. За эти слова политика принес извинения министру иностранных дел Молдовы, а сам Додон лишь отметил, что имел в виду то, под чьей властью находится полуостров.

За время своей каденции политик все больше удалял Молдову от Европейского Союза и сближал с Россией.

На выборах президента в 2020 году Додон проиграл проевропейской кандидатке Май Санду. После этого политик подал ряд судебных исков из-за якобы "фальсификации" во время голосования. Суд их отклонил.

К теме смотрите видео об Игоре Додоне в программе "Диктаторы":