Появилось эффектное видео полета украинского истребителя в рамках престижного авиашоу

10 июня в Дании состоялось авиашоу Danish Air Show – 2018, участие в котором принимали и украинские Су-27 и Ил-76.

Как на своей странице в Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, участниками шоу также были самолеты C-130J (Великобритания), F-18 (Финские военно-воздушные силы), T-55/FB-6, МИГ-15U (Королевство Норвегия), F-5E TIGER (авиация Швейцарской Конфедерации), а также авиация Греческой Республики и Испании. Кроме того, Данию представляли самолеты F-16, T-17 SAAB SUPPORTER, Л-29, вертолет EH101 MERLIN и пилотажные группы.

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Также украинские военные обнародовали видео тренировочного полета украинского истребителя Су-27, который состоялся накануне Danish Air Show – 2018. Добавим, что за штурвалом был полковник Александр Оксанченко.