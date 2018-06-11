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З'явилося ефектне відео польоту українського винищувача у рамках престижного авіашоу

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Український СУ-27 на Danish Air Show – 2018
Український СУ-27 на Danish Air Show – 2018 / Командування Повітряних Сил ЗСУ

10 червня у Данії відбулося авіашоу Danish Air Show – 2018, участь у якому брали й українські Су-27 та Іл-76.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, учасниками шоу також були літаки C-130J (Великобританія), F-18 (Фінські військово-повітряні сили), T-55/FB-6, MIG-15U (Королівство Норвегія), F-5E TIGER (авіація Швейцарської Конфедерації), а також авіація Грецької Республіки та Іспанії. Окрім того, Данію представляли літаки F-16, T-17 SAAB SUPPORTER, Л-29, гвинтокрил EH101 MERLIN і пілотажні групи.

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Також українські ві1йськові оприлюднили відео тренувального польоту українського винищувача Су-27, що відбувся напередодні Danish Air Show – 2018. Додамо, що зу штурвалом був полковник Олександр Оксанченко.

 

Теги: Новини України авіація Міністерство оборони України Збройні Сили України Данія
Джерело: 24 Канал
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