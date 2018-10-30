Появилось видео падения вертолета президента "Лестера"
В сети опубликовали видео крушения вертолета президента "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи.
Напомним, что тайский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета. Это произошло сразу после футбольного матча возле стадиона.
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Стоит отметить, что на матчи "Лестера" миллиардер непременно прибывал на вертолете Augusta Westland AW-169, который стоит 3 миллиона долларов. Вертолет садился в центре поля. И с центра поля забирал владельца футбольного клуба после матча.
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Источник: 24 Канал
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