В сети опубликовали видео крушения вертолета президента "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи.

Напомним, что тайский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета. Это произошло сразу после футбольного матча возле стадиона.

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Стоит отметить, что на матчи "Лестера" миллиардер непременно прибывал на вертолете Augusta Westland AW-169, который стоит 3 миллиона долларов. Вертолет садился в центре поля. И с центра поля забирал владельца футбольного клуба после матча.

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