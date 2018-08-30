Появилось видео с места экологической катастрофы в Крыму: шокирующие кадры
В сети опубликовали видео с кислотоотстойника завода "Крымский Титан", который располагается в районе Армянска в оккупированном Крыму. На кадрах, в частности, можно увидеть масштабы и последствия выброса химического вещества.
Соответствующее видео обнародовал пользователь Rig Sec в своем Twitter.
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"Добро пожаловать в родную гавань. Крым", – отметил он в подписи к ролику.
Так, на кадрах блогер отмечает, что почва сильно высохла.
Кроме того, по его словам, здесь наблюдается рекордно высокий уровень серы, которая ранее не выделялась в таких объемах.
На видео также видно траву бурого цвета.
Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что жители Армянска в оккупированном Крыму начали жаловаться на неизвестные выбросы в атмосферу, после которых у людей началась аллергическая реакция, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной.