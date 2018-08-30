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Появилось видео с места экологической катастрофы в Крыму: шокирующие кадры

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Экологическое бедствие в Крыму: опубликовано видео масштабов катастрофы
Экологическое бедствие в Крыму: опубликовано видео масштабов катастрофы / Соцсети

В сети опубликовали видео с кислотоотстойника завода "Крымский Титан", который располагается в районе Армянска в оккупированном Крыму. На кадрах, в частности, можно увидеть масштабы и последствия выброса химического вещества.

Соответствующее видео обнародовал пользователь Rig Sec в своем Twitter.

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"Добро пожаловать в родную гавань. Крым", – отметил он в подписи к ролику.

Так, на кадрах блогер отмечает, что почва сильно высохла.

Кроме того, по его словам, здесь наблюдается рекордно высокий уровень серы, которая ранее не выделялась в таких объемах.

На видео также видно траву бурого цвета.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что жители Армянска в оккупированном Крыму начали жаловаться на неизвестные выбросы в атмосферу, после которых у людей началась аллергическая реакция, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной.

Теги: Чрезвычайное происшествие Катастрофа Экология Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины
Источник: 24 канал
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