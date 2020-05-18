Появится ли в Украине "паспорт здоровья": ответ Кулебы
На фоне пандемии коронавируса в мире заговорили о создании так называемого паспорта здоровья. Это документ для туристов, подтверждающий то, что человек не болеет коронавирусом. Появится ли он в Украине – читайте дальше.
Глава МИД Украины отметил, что на международном уровне есть идеи "паспорта здоровья". Однако эти идеи пока не материализованы. Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью РБК-Украина.
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Появится ли в Украине "паспорт здоровья"
В данный момент идея "паспорта здоровья" для украинских туристов не обсуждается. По словам Кулебы, возможно введут процедуру, когда при въезде нужно будет показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, по возвращении домой, человек также должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест.
Все это, на самом деле, идет в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненные для жизни в условиях пандемии коронавируса,
– рассказал Кулеба.
Что известно о "паспорте здоровья"
- Это документ для туристов, подтверждающий то, что человек не болеет коронавирусом.
- Первыми о возможности введения "паспортов здоровья" заговорили в Греции. Сейчас такую идею рассматривают несколько стран.
- Предполагается, что такие паспорта могут быть использованы как дополнительный документ при посещении другой страны.
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Позиция Украины
Ранее в Госагентстве развития туризма заявили, что Украина готова ввести "паспорта здоровья", подтверждающие отсутствие коронавируса в организме, если их рекомендует ВОЗ.