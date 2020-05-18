Чи з'явиться в Україні "паспорт здоров'я": відповідь Кулеби

На тлі пандемії коронавірусу у світі заговорили про створення так званого паспорта здоров'я. Це документ для туристів, який підтверджуватиме те, що людина не хворіє на коронавірус. Чи з'явиться він в Україні – читайте далі.

Очільник МЗС України зауважив, що на міжнародному рівні є ідеї щодо "паспорту здоров'я". Однак ці ідеї поки не матеріалізовані. Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

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Чи з'явиться в Україні "паспорт здоров'я"

Наразі ж ідея "паспорта здоров'я" для українських туристів не обговорюється. За словами Кулеби, можливо запровадять процедуру, коли при в'їзді потрібно буде показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коронавірус. І потім, після повернення додому, людина також повинна посидіти в самоізоляції, зробити ще один тест.

Все це, насправді, йде в бюрократію. Але це все заспокоїться, вийде на свою колію і будуть знайдені якісь формати найменш болючого життя в умовах пандемії коронавірусу,

– розповів Кулеба.

Що відомо про "паспорт здоров'я"

Це документ для туристів, який підтверджуватиме те, що людина не хворіє на коронавірус.

Першими про можливість запровадження "паспортів здоров'я" заговорили у Греції. Наразі таку ідею розглядають кілька країн.

Передбачається, що такі паспорти можуть бути використані як додатковий документ при відвідуванні іншої країни.

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Позиція України

Раніше у Держагентстві розвитку туризму заявили, що Україна готова запровадити "паспорти здоров'я", що підтверджують відсутність коронавірусу в організмі, якщо їх рекомендує ВООЗ.



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