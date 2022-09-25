То, что путинские кураторы в очередной раз заставили лукашенко в снова намекать на вероятное непосредственное участие в войне против Украины, вполне понятно. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, технологии информационной борьбы, которыми пользуется кремль, обязывали делать повышение ставок по всем направлениям.

Смотрите также Снова привиделись полки и батальоны: лукашенко боится, что в беларуси создадут "новую Украину"

Сюда можно включить как проведение "референдумов", мобилизации в россии, так и угрозы ядерным оружием с ударами по нашим объектам критической инфраструктуры. Все заявления белорусского фюрера о готовности собственной армии вполне логично укладываются в эти нарративы.

Рано или поздно беларусь получит войну

Каким-то чудом лукашенко удалось избежать своего непосредственного участия в войне против Украины, однако это вовсе не означает, что "мирным" и аполитическим белорусам не придется ползать в окопах и вгрызаться в землю в надеждах, что их не накроет выпущенная из HIMARS ракета.

В кремле совершенно точно рассчитывают на то, что в определенный момент полностью зависимый от россии "президент" отдаст приказ на проведение либо полноценного наступления на нашу территорию , либо просто на начало массированных обстрелов вдоль границы.

, либо просто на начало массированных обстрелов вдоль границы. С учетом того, что белорусы в большинстве своем молча отреагировали на то, что их страну превратили в плацдарм для кровавого наступления, и лишь несколько десятков сознательных граждан присоединились к ВСУ, рассчитывать на какое-то сопротивление народа диктатуре не следует. Максимум, что может произойти – несколько сотен белорусов в качестве протеста придут в тюрьму и "героически и добровольно" сядут за решетку на 15 лет, а Тихановская объявит об успехах "железнодорожного террора".

Поэтому на желание белорусов воевать глубоко наплевать как путину, так и лукашенко. Оба деятеля вообще не берут в расчет то, что народ как-то плохо отреагирует на принятие непопулярных решений.

Кроме того, даже если российское командование сможет успешно провести мобилизацию в объявленном количестве, это не отразится на появлении серьезных изменений на линии фронта. Поэтому кремль не может не надеяться, что официальный минск в какой-то момент не включится в борьбу с Украиной.

Тем не менее, лукашенко вполне понимает, что без какой-либо поддержки со стороны своего союзника зайти на нашу территорию будет равно смерти. Ведь, как бы то ни было, армия беларуси чрезвычайно слаба по сравнению с ВСУ. Если Силы обороны Украины надавали по зубам россии, то картофельное войско может уже сейчас засыпать семена в левый карман, а пакетик для тела класть в правый.

Наступление со стороны беларуси может нанести Украине много вреда

При этом нельзя говорить, что вступление еще одной страны в войну против нашего государства никак не повлияет на ситуацию. Даже слабое войско способно нанести врагу немало невосполнимых потерь. Кроме того, белорусы вряд ли будут использовать какую-то другую тактику, кроме того же огненного вала. То есть, сравнять с землей несколько населенных пунктов им вполне может удаться.

Также не следует забывать и о реакции западных стран на подобное вторжение. По словам украинских спецслужбистов, чем ближе чувствуется победа Украины в этой войне, тем более решительны действия наших партнеров. Однако, по некоторым данным, путину не следует рассчитывать на то, что, например, соседние Польша, Литва, Латвия и Эстония будут сидеть молча в случае продвижения боевых действий у их границ. Нельзя исключать вариант того, что крайне дружественные государства не решат провести какую-нибудь миротворческую спецоперацию в условной Волыни или вообще вдоль собственных границ. Так сказать, гарантируют свою безопасность путем частичной демилитаризации бурного соседа.

Следует понимать, что в отличие от Франции и Германии, страны восточной Европы не боятся россии и ее присешников в существующем виде. Поэтому если кремлевский диктатор окончательно ослабит свое войско, смелые страны не будут сомневаться из-за возможных последствий со стороны путина в случае своего непосредственного участия в боевых действиях.

Нельзя исключать и вовлеченность в войну Литовско-польско-украинской бригады, личный состав которой абсолютно не против принудить лукашенко к миру. И совсем не факт, что это мощное подразделение войдет в беларусь именно через наши границы, а помочь своему союзнику в этом случае кремль никак не сможет.