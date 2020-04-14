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      Пойдете ли в церковь на Пасху: опрос

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      Пойдут ли украинцы в церковь / pmg.ua

      Посещение храмов на Пасху может свести к нулю достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса в стране.

      Священники и политики призывают верующих не выходить из дома на Пасху, ведь это радикально повлияет на количество заболевших коронавирусом.

      Читайте также Сколько украинцев планируют идти в церковь на Пасху: результаты опроса

      По предварительному опросу, намерены пойти на богослужение – 4% украинцев, просто посвятить корзину – 7% .

      Кто хочет принять непосредственное участие в литургиях и освящении куличей:

      • жители Запада;
      • жители сел;
      • верующие московского патриархата и УГКЦ.

      Но 64% опрошенных будут смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху.

      А пойдете ли вы освящать корзину в церковь?

       

      Как освятить пасхальную корзину дома

      1. Освящение возможно с помощью прямых трансляций молитвы для их благословения.
      2. В случае невозможности участвовать в трансляции богослужения отец семейства сам может святой водой окропить пасхальные блюда.

      Як посвятити великодній кошик вдома інфографіка 24 канал
      Как освятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Пасха Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Опрос 24
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