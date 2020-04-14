Пойдете ли в церковь на Пасху: опрос

Посещение храмов на Пасху может свести к нулю достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса в стране.

Священники и политики призывают верующих не выходить из дома на Пасху, ведь это радикально повлияет на количество заболевших коронавирусом.

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По предварительному опросу, намерены пойти на богослужение – 4% украинцев, просто посвятить корзину – 7% .

Кто хочет принять непосредственное участие в литургиях и освящении куличей:

жители Запада;

жители сел;

верующие московского патриархата и УГКЦ.

Но 64% опрошенных будут смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху.

А пойдете ли вы освящать корзину в церковь?

Как освятить пасхальную корзину дома

Освящение возможно с помощью прямых трансляций молитвы для их благословения. В случае невозможности участвовать в трансляции богослужения отец семейства сам может святой водой окропить пасхальные блюда.



Как освятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала