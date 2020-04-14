Пойдете ли в церковь на Пасху: опрос
Посещение храмов на Пасху может свести к нулю достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса в стране.
Священники и политики призывают верующих не выходить из дома на Пасху, ведь это радикально повлияет на количество заболевших коронавирусом.
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По предварительному опросу, намерены пойти на богослужение – 4% украинцев, просто посвятить корзину – 7% .
Кто хочет принять непосредственное участие в литургиях и освящении куличей:
- жители Запада;
- жители сел;
- верующие московского патриархата и УГКЦ.
Но 64% опрошенных будут смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху.
А пойдете ли вы освящать корзину в церковь?
Как освятить пасхальную корзину дома
- Освящение возможно с помощью прямых трансляций молитвы для их благословения.
- В случае невозможности участвовать в трансляции богослужения отец семейства сам может святой водой окропить пасхальные блюда.
Как освятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала
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