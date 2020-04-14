Чи підете до церкви на Великдень: опитування
Відвідування храмів на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в країні.
Священники та політики закликають вірян не виходити з дому на Великдень, адже це радикально вплине на кількість захворюваних на коронавірус.
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За попереднім опитуванням, мають намір піти на богослужіння – 4% українців, просто посвятити кошик – 7% .
Хто хоче взяти безпосередню участь у літургіях і освяченні пасок:
- жителі Заходу;
- селяни;
- віряни московського патріархату та УГКЦ.
Але 64% опитаних будуть дивитися онлайн-трансляції богослужінь на Великдень.
А чи підете ви освячувати кошик до церкви?
Як освятити пасхальний кошик удома
- Освячення можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.
- У разі неможливості брати участі в трансляції богослужіння, батько родини сам може свяченою водою покропити пасхальні страви.
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