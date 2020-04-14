Чи підете до церкви на Великдень: опитування

Відвідування храмів на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в країні.

Священники та політики закликають вірян не виходити з дому на Великдень, адже це радикально вплине на кількість захворюваних на коронавірус.

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За попереднім опитуванням, мають намір піти на богослужіння – 4% українців, просто посвятити кошик – 7% .

Хто хоче взяти безпосередню участь у літургіях і освяченні пасок:

жителі Заходу;

селяни;

віряни московського патріархату та УГКЦ.

Але 64% опитаних будуть дивитися онлайн-трансляції богослужінь на Великдень.

А чи підете ви освячувати кошик до церкви?

Як освятити пасхальний кошик удома

Освячення можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення. У разі неможливості брати участі в трансляції богослужіння, батько родини сам може свяченою водою покропити пасхальні страви.



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу