16:06
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Чи підете до церкви на Великдень: опитування

      -
      Чи підуть українці до церкви / pmg.ua

      Відвідування храмів на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в країні.

      Священники та політики закликають вірян не виходити з дому на Великдень, адже це радикально вплине на кількість захворюваних на коронавірус. 

      Читайте також Скільки українців планують йти до церкви на Великдень: результати опитування

      За попереднім опитуванням, мають намір піти на богослужіння – 4% українців, просто посвятити кошик – 7% .

      Хто хоче взяти безпосередню участь у літургіях і освяченні пасок:

      • жителі Заходу;
      • селяни;
      • віряни московського патріархату та УГКЦ.

      Але 64% опитаних будуть дивитися онлайн-трансляції богослужінь на Великдень.

      А чи підете ви освячувати кошик до церкви?

       

      Як освятити пасхальний кошик удома

      1. Освячення можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.
      2. У разі неможливості брати участі в трансляції богослужіння, батько родини сам може свяченою водою покропити пасхальні страви.

      Як посвятити великодній кошик вдома інфографіка 24 канал
      Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Великдень Опитування 24
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:00 "Солідарність" під час пандемії: Ахметов відправляє шахтарів у неопалчувані відпустки
      Дмитро Гнап
      сьогодні , 15:51 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись в онлайн
      Юлія Михайлова